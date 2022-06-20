Магазины Decathlon закроются в Воронеже 26 июня

Сеть магазинов Decathlon объявила официальную дату закрытия в Воронеже. Торговые точки приостановят работу 26 июня. Об этом сообщается на официальном сайте сети.

Там пояснили, что это не уход из России, а временное приостановление работы из-за трудностей с логистикой.

– Начиная с 22 часов 26 июня работа интернет-магазина будет приостановлена, как и работа самих магазинов. До этого времени мы будем работать в обычном режиме, - сообщили в компании.

При этом все товары, заказанные до этого времени, будут доставлены покупателям. Что касается возвратов, то их также обещают принимать еще до 10 июля - в это время магазины будут работать только на возврат.