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Общество20 июня 2022 8:06

Магазины Decathlon закроются в Воронеже 26 июня

Работа интернет-магазина также будет приостановлена
Евгения ФРОЛОВА

Сеть магазинов Decathlon объявила официальную дату закрытия в Воронеже. Торговые точки приостановят работу 26 июня. Об этом сообщается на официальном сайте сети.

Там пояснили, что это не уход из России, а временное приостановление работы из-за трудностей с логистикой.

– Начиная с 22 часов 26 июня работа интернет-магазина будет приостановлена, как и работа самих магазинов. До этого времени мы будем работать в обычном режиме, - сообщили в компании.

При этом все товары, заказанные до этого времени, будут доставлены покупателям. Что касается возвратов, то их также обещают принимать еще до 10 июля - в это время магазины будут работать только на возврат.