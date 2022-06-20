Курортный роман одобрили 19% воронежцев

На отдыхе начать курортный роман бы не против 19% жителей Воронежа. Об этом сообщают по результатам исследования аналитики SuperJob.

В прочем, почти половина воронежцев, а именно 42% опрошенных, считают, что муж и жена должны проводить отпуск вместе. А вот 50% хотели бы иногда отдохнуть порознь. Только 5% твердо уверены, что супругам лучше проводить отпуск раздельно.

При этом всего 19% воронежцев ничего не имеют против курортного романа, тогда как 48% жителей региона не настроены к нему.

Не противятся курортным романам больше всего мужчины. 31% не против сходить на сторону на отдыхе. А вот среди женщин поддерживают эту идею лишь 11%.

При этом воронежцы, которые высказались за раздельный отдых со своей второй половинкой, одобряют курортные романы втрое чаще.