В ДТП с КамАЗом в Воронежской области погибли двое мужчин

Водитель иномарки нарушил правила обгона Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Богучарском районе в ДТП с участием трех автомобилей два человека погибли, а трое получили травмы. Авария произошла на дороге «Богучар-Кантемировка» примерно в 00.20 воскресенье, 18 июня. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель автомобиля «Мицубиси-Аутлендер», 51-летний житель Белгородской области, ехал из Кантемировки в сторону трассы М4 «Дон». Нарушив правила обгона, он столкнулся со встречным КамАЗ-43118, под управлением 34-летнего жителя Челябинска. После этого иномарка врезалась в «Скания G-440LA» с полуприцепом «Кроне SD», который пыталась обогнать.

Водитель иномарки и его 23-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Кроме того, 51-летней и 23-летней женщинам, пассажирам «Мицубиси», а также водителю КамАЗа потребовалась госпитализация.