Еще один житель Воронежской области стал жертвой коронавируса

За сутки положительные тесты на ковид получили еще 114 жителей Воронежской области. В общей сложности количество подхвативших вирус достигло 387 315. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 19 июня.

Выздоровели 122 человека, а в целом с начала пандемии 377 711. Госпитализировали за сутки 7 человек.

Умер за прошедшие сутки 1 житель региона. В целом с марта 2020 года ковид унес жизни 8 323 человек. Напомним, днем ранее жертвами коронавируса стали два человека, а положительные тесты получили 132.

Отметим, к пятнице, 17 июня, коллективный иммунитет в Воронежской области достиг 32,5%. Полную вакцинацию прошли 1 448 209 человек.