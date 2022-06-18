Воронежский дом актера завершит сезон вечером памяти ушедших артистов

Михаил Сыров Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 июня Воронежский дом актера завершит 44-й сезон. В этот день пройдет вечер памяти ушедших из жизни творческих работников Воронежского театра оперы и балета. Вспомнят вокалиста Михаила Сырова, солиста оперы Юрия Краскова, хормейстера Леонарда Дитко, дирижера Татьяну Шипулину, солиста балета Петра Попова, балетмейстера Юрия Мартыновича.

В программе примут участие солисты, хор, балет, оркестр театра. Ведущим вечера станет художественный руководитель театра Александр Литягин.

Начало в 19.00. 12+