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Звезды18 июня 2022 16:08

Воронежский дом актера завершит сезон вечером памяти ушедших артистов

Вспомнят творческих работников театра оперы и балета
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Михаил Сыров

Михаил Сыров

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 июня Воронежский дом актера завершит 44-й сезон. В этот день пройдет вечер памяти ушедших из жизни творческих работников Воронежского театра оперы и балета. Вспомнят вокалиста Михаила Сырова, солиста оперы Юрия Краскова, хормейстера Леонарда Дитко, дирижера Татьяну Шипулину, солиста балета Петра Попова, балетмейстера Юрия Мартыновича.

В программе примут участие солисты, хор, балет, оркестр театра. Ведущим вечера станет художественный руководитель театра Александр Литягин.

Начало в 19.00. 12+