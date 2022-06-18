Воронежцев приглашают бесплатно послушать арии из опер

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 июня в библиотеке имени Никитина пройдет концерт «Волшебный мир оперы».

Солисты театра оперы и балета Татьяна Алиева, Александра Добролюбова, Дарья Филиппова, Кирилл Афонин, Иван Журавлев, Виктор Руснак исполнят арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Иоганна Штрауса.

За роялем - Елена Юдина, ведущий вечера - режиссер Левон Микаелян.

Концерт начнется в 18.00 в лекционном зале четвертого этажа библиотеки, вход свободный. 12+