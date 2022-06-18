В пригороде Воронежа жители привязали собаку проволокой за то, что она поймала чужого кролика

Неравнодушные воронежцы написали заявление в полицию на соседей за жестокое обращение с животными. Инцидент произошел в 17 июня вечером в микрорайоне Репное.

Как рассказала общественный инспектор по обращению с животными Анна Золотарева, ей позвонила женщина и сообщила, что соседи привязали собаку металлической проволокой за то, что она утащила их кролика.

- Собака стала задыхаться, прохожие слышали, как она скулит. Жители позвонили в полицию. В настоящее время написаны заявления о привлечении к ответственности за жестокое обращение с животными. Собаку отпустили, она убежала, - рассказала Анна Золотарева.

Сотрудница мэрии отметила, что полицейские после жалобы оперативно направили на место ближайших постовых.

Если вы столкнулись с проблемой жестокого обращения с животными, звоните также общественному инспектору по обращению с животными Анне Золотаревой по номеру 8 (980) 558-40-50.