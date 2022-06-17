Воронежец победил на этапе Кубка России по парусному спорту

Николай Уляшев. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежец Николай Уляшев победил на третьем этапе Кубка России по парусному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Соревнования проходили на Чудском озере в Псковской области. В регате участвовали девять спортсменов — из Москвы, Приморского края, Воронежской и Саратовской областей. Участники боролись за медали в классе яхт «2,4mR»

Николай Уляшев выиграл пять гонок из восьми, а в еще трех стал вторым. В результате, набрав семь очков, он стал победителем турнира, завоевав золотую медаль и Кубок. Спортсмены из Приморского края Егор Камалов и Дмитрий Хонич завоевали соответственно серебро и бронзу.

Гонки на Чудском озере получились зрелищными. Фото: cspsk-vrn.ru

- Николай Уляшев является лидером сборной и для него ставилась задача просто выиграть. Он победил достаточно легко за счет своего богатого соревновательного опыта, - прокомментировал выступление спортсмена главный тренер сборной Воронежской области по парусному спорту Максим Лебедев.

Впереди спортсменов ждет четвертый этап Кубка страны, который пройдет с 18 по 22 июля в деревне Болтино в Московской области.