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Происшествия17 июня 2022 16:55

В Воронеже бывший начальник отдела МЧС попал под суд за «крышевание» подконтрольной ему фирмы

41-летний мужчина тайно занимался предпринимательской деятельностью 4,5 года
Юрий КОЗЛОВ
Бывшему начальнику грозит до двух лет лишения свободы.

Бывшему начальнику грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Левобережного района Воронежа передали в суд уголовное дело 41-летнего бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Левобережному району регионального ГУ МЧС. Его обвиняют по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

По данным следствия, с 2017 года по август 2021 года начальник отдела через доверенное лицо организовал предпринимательскую деятельность по монтажу и техническому обслуживанию оборудования пожарной безопасности. Фактически фирма работала под его контролем и руководством.

При этом начальник широко использовал свои должностные полномочия. Он предоставлял льготы и преимущества, а также «крышевал» организованное им ООО. В частности, убеждал работников проверяемых организаций заключать договоры на монтаж и обслуживание систем пожарной безопасности именно с подконтрольной ему фирмой.

Уголовное дело будут рассматривать в Левобережном районном суде. Максимальное наказание, грозящее теперь уже бывшему начальнику, - два года лишения свободы.