В Воронеже таксист нашел сбежавшего из дома после ссоры с родителями семилетнего мальчика

Мальчика нашли в этом месте. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

13 июня в Воронеже после ссоры с родителями из дома убежал семилетний мальчик. Мама приняла странное решение искать ребенка с помощью таксистов. К счастью, все закончилось благополучно. Один из таксистов, получивший информацию о поисках в служебном чате, увидел мальчика через три часа после его пропажи на одной из улиц. Он вызвал полицейских, которые доставили ребенка к родителям.

Тем не менее волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье», которые и рассказали эту историю, призывают родителей в случае пропажи ребенка первым делом звонить в службу спасения 112. Оператор должен передать информацию оперативным службам, а также волонтерам. Так сразу расширяется масштаб поисков и значительно повышаются шансы быстро найти ребенка.