В Воронеже в июле и августе снесут 43 киоска и торговых павильона

В мэрии предоставили список незаконно установленных киосков и торговых павильонов, которые собираются снести в июле и августе 2022 года.

Большинство из них расположены в Коминтерновском районе. Причем сразу четыре по одному из тому же адресу: улица Электросигнальная, 1. Из них понятно назначение лишь одного, там торгуют продуктами. Такие же киоски на Карпинского, 5, Бульваре Победы, 26г (их хозяев не нашли) тоже пойдут под снос. Демонтируют и загадочные сооружения на ул. Шишкова, 65 и ул. Хользунова, 108, владельцев которых также не установили.

Неизвестен и владелец киоска на ул. Дружинников, 3, там торгуют шаурмой. На ул. 45 Стрелковой Дивизии (остановка «ВРТТЗ») под снос пойдут киоски, где продают фаст-фуд и шашлыки. Их хозяева также не установлены. Как и владельцы павильонов на ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 и Московском проспекте, 102. Бесхозными признали и киоски на проспекте Труда, 19; Московском проспекте, 179 (там торгуют продуктами); ул. Шишкова, 65; ул. Маршала Жукова (бул. Победы, 7); ул. Хользунова, 44; проспект Труда, 27; Московский пр-т, 82 (со стороны ул. Хользунова).

Также пойдут под снос еще три киоска. Предназначение павильона ИП Доровской А.А. на ул. 45 Стрелковой дивизии, 271 неясно. В ИП Коробкин В.Ф. на ул. Генерала Лизюкова, 85 делают ключи, в ИП Солодин Д.Е. - ул. Хользунова, 89 – ремонтируют обувь и сумки.

В Железнодорожном районе снесут восемь киосков. Здесь владельцы большинства известны. В ИП Кривилина Е.В. на ул. Минская, 69/1, в ИП Цыкова О.А. на ул. Минская, 43, в ИП Рубцов И.А. на ул. Переверткина, 51 торгуют продуктами. Чем занимаются в ИП Потапова М.А. –на ул. Димитрова, 85 и в ИП Тримаруш И.В. на ул. Генерала Лохматикова, 2, неясно. А вот на Ленинском проспекте, 133, ост. «Остужева» и на Ленинском проспекте, 153, остановка «Добролюбова» доживают последние дни бесхозные терминалы.

Также много терминалов без владельцев демонтируют в Левобережном районе. Их уберут на ул. Брусилова, 3, ост. Ильича; на Ленинском проспекте, 81, ост. Арзамасская; ул. Новосибирская, 13, ост. Танеева; Ленинский пр-т, 33; Ленинский пр-т, 22/1, ост. Полины Осипенко. Также снесут киоск с названием «Роспечать» без хозяина на ул. Димитрова, 8.

В остальных трех районах под снос пойдем совсем мало торговых павильонов. В Ленинском четыре: ИП Корчагин Д.В. - ул. Кольцовская, 41; ИП Рустамова И.В. - ул. Плехановская, 64; ИП Корчагина Т.В. - ул. Чапаева, 132 (продуктовый); ИП Медведева Л.Н. - ул. Острогожская, 61. В Центральном два, причем оба цветочные - ИП Кузминцев С.В. - ул. Ломоносова, 114/4 и ИП Азарян А.Г. - ул. Ломоносова, 2. И, наконец, в Советском один - ИП Мирошников Е.Н - ул. Тепличная, 2Б.