Иммерсивный фестиваль в воронежских Костенках перенесли

Планировавшийся 18 июня в Костенках иммерсивный фестиваль «Слоны или мамонты? Петр Великий в Костенках» перенесли. Дату его объявят в ближайшее время.

А в субботу музей-заповедник приглашает на программу выходного дня.

В 11.00 авторский мастер-класс Анны Аксеновой «Древние пейзажи Костенок». А на площадке возле музея в это же время выступят народные коллективы Хохольского района.

Во время пешей экскурсии «Костенки без палеолита» участники увидят здание сохранившейся земской школы, волостной избы, памятник погибшим костенковцам в годы Великой Отечественной войны, побывают на предполагаемом месте средневековой крепости Костенск, а также посетят восстанавливающийся домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Необыкновенно красивые виды донского Белогорья, распахивающиеся взору с вершин холмов, никого не оставят равнодушными!

В 12.00 откроется выставка «Сказ о том, как царь Петр Костенки изучал». Музей воссоздал историю интереса Петра I к находкам костей мамонта.

В 12.45 выступит эстрадный хор FERMATA.

В 14.00 в рамках открытия выставки пройдет мастер-класс «Петровская открытка». Участники узнают, как работала почта в Петровскую эпоху, создадут памятную открытку в технике «Трафарет» по мотивам исторических событий и соберут пазлы Петровских кораблей.

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