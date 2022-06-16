Воронежцы стали меньше тратить на платные услуги

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

С января по май 2022 года жителям Воронежской области оказали платных услуг на 59,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го общая сумма снизилась на 0,5%. Цифрами поделились аналитики Воронежстата 16 июня.

В среднем каждый житель региона в течение пяти месяцев заплатил за услуги почти чуть более 26 тыс. рублей. Из них бытового характера – на 4,3 тысячи рублей.

Воронежцы стали чаще пользоваться услугами туристических агентств, туроператоров (на 38, 8 %), ветеринаров (на 9,2 %), физической культуры и спорта (на 8,7 %), юридическими (на 5,5 %), образовательными (на 3 %), медицинскими (на 1 %), а также телекоммуникационными (на 0,9 %).

Наибольший объем потребления платных услуг населением приходился на жилищно-коммунальные, бытовые, транспортные и телекоммуникационные услуги. Их суммарная доля в общем объеме составила 81,1 %.

Бытовых услуг за январь-май 2022 года оказано населению на сумму 9,9 млрд рублей, что на 3,1% ниже аналогичного уровня 2021 года. Самым востребованным здесь оказался ремонт и строительство жилья и других построек, техобслуживание и ремонт авто, услуги парикмахерских и ритуальные.