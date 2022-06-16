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Происшествия16 июня 2022 13:36

Под Воронежем юноша и девушка за организацию крупного производства наркотиков могут сесть в тюрьму на всю жизнь

При обыске у них изъяли более 33 килограммов мефедрона
Юрий КОЗЛОВ
Дело юных производителей наркотиков будут рассматривать в Воронежском областном суде.

Дело юных производителей наркотиков будут рассматривать в Воронежском областном суде.

Фото: из архива «КП»

Заместитель прокурора Воронежской области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Воронежа - 26-летнего молодого человека и 25-летней девушки. Их обвиняют в участии в составе организованной группы в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, с мая по октябрь 2021 года молодые люди, действуя вместе с пока еще неустановленными преступниками, организовали в купленном доме в Семилукского района производство наркотика – мефедрон, используя при этом запрещенные прекурсоры (вещества, участвующие в химической реакции). Их преступную деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ. При обыске изъяли наркотики в особо крупном размере – более 33 кг.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Воронежский областной суд. Максимальное наказание, грозящее производителям наркотикам, - пожизненное лишение свободы.