Под Воронежем юноша и девушка за организацию крупного производства наркотиков могут сесть в тюрьму на всю жизнь

Дело юных производителей наркотиков будут рассматривать в Воронежском областном суде. Фото: из архива «КП»

Заместитель прокурора Воронежской области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Воронежа - 26-летнего молодого человека и 25-летней девушки. Их обвиняют в участии в составе организованной группы в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, с мая по октябрь 2021 года молодые люди, действуя вместе с пока еще неустановленными преступниками, организовали в купленном доме в Семилукского района производство наркотика – мефедрон, используя при этом запрещенные прекурсоры (вещества, участвующие в химической реакции). Их преступную деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ. При обыске изъяли наркотики в особо крупном размере – более 33 кг.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Воронежский областной суд. Максимальное наказание, грозящее производителям наркотикам, - пожизненное лишение свободы.