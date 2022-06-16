В воронежском парке «Дельфин» начали поиск волонтеров для борьбы с вандалами

со страницы парка "Дельфин" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В группе парка «Дельфин» ВКонтакте сообщили о начале поиска волонтеров для борьбы с вандалами. Видеокамер и обычной охраны, видимо, уже недостаточно. Возможно, последней каплей в чащу терпения стала наглая кража елки 7 июня проходившей мимо женщиной. Молодое деревце она вырвала с корнем.

Волонтерам должно быть не меньше 18 лет. В их обязанности будет входить обход территории парка с 17.00 до 23.00, если у гостей этого места отдыха возникнут какие-то вопросы, отвечать на них. Если волонтеры увидят людей, занимающихся вандализмом, или просто распивающих спиртное и бросающих мусор, первым делом к ним нужно подойти и попросить вести себя прилично. В случае ответной агрессивной реакции или игнорирования просьб нужно будет вызвать группу быстрого реагирования.

За работу волонтерам предлагают брендированную одежду, скидку на продукты и услуги в парке, возможность заработать на различных мероприятиях, проводимых в «Дельфине».

Желающим попробовать себя в качестве волонтеров предлагают звонить по телефону/whatsapp управляющему парком Вадиму Горшкову - +7 920 466 9665.