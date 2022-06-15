Краеведческие чтения в Воронеже посвятят юбилею Петра I

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
21 июня в Воронеже пройдут 188-е краеведческие чтения. В этом году их посвятят 350-летию Петра I. В библиотеке имени Никитина запланирована насыщенная программа.
Чтения начнутся с презентации книги Николая Комолова «Петр Великий. Воронежские страницы». Автор представит новые факты из биографии государя, связанные с визитами в Воронеж.
Доклад декана исторического факультета ВГУ Владимира Глазьева расширит представления о деятельности Петра I на территории Воронежского края.
С архитектурным обликом Воронежа петровского времени познакомит старший преподаватель кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия Воронежского технического университета Владимир Чесноков.
Искусствовед, доцент Воронежского педагогического университета Марина Кривцова приглашает обсудить тему «Петр Великий и город его времени в произведениях воронежских художников».
Историк Александр Акиньшин расскажет об участии воронежцев в работе Международных петровских конгрессов.
Участники смогут познакомиться с книжной выставкой «Петр Первый и Воронежский край».
Краеведческие чтения стартуют в 17.00 в актовом зале четвертого этажа Никитинской библиотеки (пл. Ленина, 2). 12+