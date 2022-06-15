Краеведческие чтения в Воронеже посвятят юбилею Петра I

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 июня в Воронеже пройдут 188-е краеведческие чтения. В этом году их посвятят 350-летию Петра I. В библиотеке имени Никитина запланирована насыщенная программа.

Чтения начнутся с презентации книги Николая Комолова «Петр Великий. Воронежские страницы». Автор представит новые факты из биографии государя, связанные с визитами в Воронеж.

Доклад декана исторического факультета ВГУ Владимира Глазьева расширит представления о деятельности Петра I на территории Воронежского края.

С архитектурным обликом Воронежа петровского времени познакомит старший преподаватель кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия Воронежского технического университета Владимир Чесноков.

Искусствовед, доцент Воронежского педагогического университета Марина Кривцова приглашает обсудить тему «Петр Великий и город его времени в произведениях воронежских художников».

Историк Александр Акиньшин расскажет об участии воронежцев в работе Международных петровских конгрессов.

Участники смогут познакомиться с книжной выставкой «Петр Первый и Воронежский край».

Краеведческие чтения стартуют в 17.00 в актовом зале четвертого этажа Никитинской библиотеки (пл. Ленина, 2). 12+