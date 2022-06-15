В Воронежской области изменили график приема в отделах ЗАГС

Влюбленные теперь могут подавать заявления о браке пять дней в неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменился график приема граждан в территориальных отделах ЗАГС в районах Воронежской области, а также в Центральном и Ленинском районах Воронежа. Об этом сообщили на странице ведомства ВКонтакте.

В отделах ЗАГС в районах Воронежской области теперь ведут прием со вторника по субботу (ранее только вторник, среда и четверг) с 8.00 до 16.00, (перерыв с 12.00 до 12.45). В пятницу и субботу прием идет с 8.00 до 15.00, (перерыв с 12.00 до 12.45). Выходные - воскресенье и понедельник. Последний четверг месяца – не приемный день.

В отделе ЗАГС Центрального и Ленинского районов (ул. Куцыгина, 6) прием теперь ведут со вторника по пятницу: во вторник, среду и четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). В пятницу туда можно обратиться только до 13.00.

Также есть изменения в графике работы Дворца бракосочетания (пл. Ленина, 11). По субботам теперь регистрации брака проходят с 8.00 до 16.30. Последний четверг месяца – не приемный день. В ЗАГС также напоминают, что в связи с ремонтом Дворца до 15 декабря там будут проходить только неторжественные регистрации браков.

Остальные отделы ЗАГС Воронежа работают без изменений.