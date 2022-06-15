Солист группы «Ария» летал над воронежскими фанатами

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Восемь фур декораций – и сцена Event-Hall превратилась в палубу «Летучего голландца». Группа «Ария» 13 июня собрала в столице Черноземья аншлаг. Коллектив представил воронежским поклонникам интерактивную программу «Гость из царства теней». Это не простой концерт, а масштабное театрализованное действо, в котором «парусник» врезается в толщу зрителей, палят пиратские пушки, солист Михаил Житняков то стоит у штурвала корабля-призрака, то взлетает к потолку в образе демона, а музыканты превращаются в настоящих героев фантастического боевика.

Над технической начинкой грандиозного проекта трудились лучшие отечественные изобретатели и дизайнеры: полетная система, трехуровневая сцена, качественный видео-арт - «Ария» показала поистине шоу мирового уровня.

Музыканты исполнили композиции альбома «Проклятье морей», а также «Там высоко», «Антихрист», «Осколок льда», «Тореро», «Штиль», «Герой асфальта», «Улица роз». Группа устроила для воронежских поклонников и еще один сюрприз: в Воронеже выступили экс-гитарист «Арии» Сергей Маврин и экс-вокалист коллектива Артур Беркут. Фанаты оценили креативность представления и выложившихся музыкантов овациями.