В Воронеже самокатчик попал под колеса иномарки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на улице Пеше-Стрелецкой 14 июня произошла авария с участием самоката. В ГУ МВД по области сообщили, что 46-летний воронежец на электросамокате попал под колеса «КИА Церато», которым управляла 34-летняя местная жительница. Воронежец в момент аварии передвигался перпендикулярно слева на право по ходу движения транспортного средства.

В результате аварии мужчина получил телесные повреждения и оказался в больнице.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.