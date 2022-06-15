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Происшествия15 июня 2022 8:57

В Воронеже самокатчик попал под колеса иномарки

Мужчина в больнице
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже на улице Пеше-Стрелецкой 14 июня произошла авария с участием самоката. В ГУ МВД по области сообщили, что 46-летний воронежец на электросамокате попал под колеса «КИА Церато», которым управляла 34-летняя местная жительница. Воронежец в момент аварии передвигался перпендикулярно слева на право по ходу движения транспортного средства.

В результате аварии мужчина получил телесные повреждения и оказался в больнице.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.