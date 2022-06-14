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Общество14 июня 2022 16:24

Воронежца лишили прав на управление катером

Он сдал экзамен с нарушениями
Ирина ШАБАНОВА

Для того, чтобы гонять на катере по водоемам Воронежской области – нужны права. Об этом еще раз напомнила воронежская транспортная прокуратура. На днях сотрудники ведомства проверили, как соблюдается законодательство о безопасности плавания. Об итогах они рассказали 14 июня.

Выяснилось, что сотрудник ГИМС ГУ МЧС по Воронежской области незаконно выдал удостоверение, которое дает право на управление маломерным судном. И добавили – должностное лицо привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями.

Затем ведомство направило в Ленинский райсуд иск о прекращении действия прав, незаконно полученных воронежцем. Суд требования прокуратуры поддержал. Пока решение еще не вступило в законную силу.