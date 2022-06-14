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Общество14 июня 2022 11:11

Крышу Дома губернатора в Воронеже планируют отремонтировать за 6,2 млн рублей

Также в здании частично отреставрируют фасад
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронеже объявили поиск подрядчика для ремонта крыши «Дом народных организаций (Дом губернатора)», что находится на проспекте Революции, 22. Здание – объект культурного наследия регионального значения. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.

На эти цели готовы власти готовы выделить до 6 млн 192 тысяч рублей. Согласно техзаданию, работы нужно провести до 1 ноября 2022 года. Строителям необходимо разобрать старую кровлю, установить новое покрытие из металлочерепицы и водосточную систему. Помимо этого, подрядчику надо отреставрировать части фасадного декора и многое другое.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 июня. Итоги аукциона подведут 22 июня.