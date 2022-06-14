Облздрав снова опроверг информацию, что в воронежских больницах лежат раненые военные

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В департаменте здравоохранения региона снова опровергли фейковую информацию о том, что в воронежских больницах лежат военные, пострадавшие в спецоперации вооруженных сил. Официальное сообщение было опубликовано на сайте облздрава 14 июня.

Там уточнили, что коечный фонд стационаров региона не используется для лечения раненых и посоветовали доверять только проверенным источникам.

И добавили – воронежские государственные стационары и станция скорой помощи работают в штатном режиме. К примеру, по Воронежу было отработано 5259 вызовов. Из них 596 – связаны с повышенной температурой. Резерв коек, медикаментов и расходных материалов сформирован.