В Воронеже заменят 452 метра изношенных труб на улице Владимира Невского

Фото - ПАО "Квадра"

В Воронеже на замену теплосети на улице Владимира Невского направят более 20 млн рублей. Здесь обновят 452 метра изношенных труб. Об этом сообщили в филиале ПАО «Квадра» 14 июня.

Там уточнили, что срок службы новых трубопроводов составит 40 лет. Реконструкция даст возможность повысить качество теплоснабжения и горячей воды для жителей 89 домов в этом микрорайоне.

Уже заменены изношенные неподвижные опоры, устройства, компенсирующие расширение трубопровода при нагревании водой, а также запорная арматура.

Благоустройство участка завершат до 10 июля. К этому времени специалисты восстановят асфальтовое покрытие и установят бордюрный камень.