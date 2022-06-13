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Общество13 июня 2022 8:42

На автостанции в Воронежской области нарушили права инвалидов

Слепые люди фактически лишены возможности ездить на аннинских автобусах
Юрий КОЗЛОВ
Нарушения выявили еще в конце марта, но устранять их не торопятся.

Нарушения выявили еще в конце марта, но устранять их не торопятся.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники прокуратуры проверили работу ООО «Аннинская автостанция». И выяснили, что в этой транспортной организации ничего не сделали, чтобы в автобусах могли ездить и слепые люди. В частности, таблички с информацией о назначении помещения автостанции в виде шрифта Брайля перед входами в автостанцию и в ее помещениях не размещены. Справочной службы для пассажиров из числа инвалидов также нет. Отсутствует и тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию об автостанции.

Проверка прошла еще в конце марта. Однако по крайней мере 25 апреля нарушения еще не устранили.

Сотрудники прокуратуры подали иск в Аннинский районный суд. Служители Фемиды обязали руководителей транспортного предприятия ликвидировать нарушения в течение месяца.