На автостанции в Воронежской области нарушили права инвалидов

Нарушения выявили еще в конце марта, но устранять их не торопятся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники прокуратуры проверили работу ООО «Аннинская автостанция». И выяснили, что в этой транспортной организации ничего не сделали, чтобы в автобусах могли ездить и слепые люди. В частности, таблички с информацией о назначении помещения автостанции в виде шрифта Брайля перед входами в автостанцию и в ее помещениях не размещены. Справочной службы для пассажиров из числа инвалидов также нет. Отсутствует и тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию об автостанции.

Проверка прошла еще в конце марта. Однако по крайней мере 25 апреля нарушения еще не устранили.

Сотрудники прокуратуры подали иск в Аннинский районный суд. Служители Фемиды обязали руководителей транспортного предприятия ликвидировать нарушения в течение месяца.