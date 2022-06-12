В Воронежской области опрокинулся мотоцикл: в больнице байкер и его 18-летний пассажир

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Около 5.35 11 июня в селе Поповка Россошанского района на улице Шоферская произошла авария с участием мотоцикла «Кавасаки». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, за рулем байка находился 33-летний местный житель. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание двухколесного транспорта.

В результате ДТП пострадал сам водитель и его 18-летний пассажир. Обоих госпитализировали.

Полицейские начали проверку по факту аварии, выясняют все ее обстоятельства.