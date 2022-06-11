Годовалый малыш и два 6-летних ребенка пострадали в аварии в Воронежской области

Фото - – ГУ МВД по Воронежской области

ДТП произошло днем ранее примерно в 14.20 в Борисоглебске. В столкновении двух иномарок пострадала водитель Лада Икс-Рей и трое ее детей-пассажиров. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП случилось на перекрестке неравнозначных дорог у дома № 129 по ул. Павловского. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Шкода-Кодиак», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и влетел в «Ладу Икс-Рей», которым управляла 32-летняя местная жительница.

В результате молодая женщина и ее пассажиры – годовалый малыш и двое шестилетних детей с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.