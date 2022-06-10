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Общество10 июня 2022 13:23

Воронежская область получит 182,6 млн рублей на размещение украинских беженцев

Нашему региону предназначается самый крупный транш
Ирина КАЗАНИНА

Правительство России направит 1,36 млрд рублей резервного фонда на возмещение затрат, связанных с размещением беженцев с Украины. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации правительства.

Самая большая сумма предназначена Воронежской области - 182,6 млн рублей. Кроме нашего региона транши получат еще 46 субъектов, в том числе столичный регион и соседняя Ростовская область.

Суммы выделяются из расчета затрат суточного содержания переселенцев: до 913 рублей на человека за размещение и до 415 рублей– на питание.