Воронежская область получит 182,6 млн рублей на размещение украинских беженцев

Правительство России направит 1,36 млрд рублей резервного фонда на возмещение затрат, связанных с размещением беженцев с Украины. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации правительства.

Самая большая сумма предназначена Воронежской области - 182,6 млн рублей. Кроме нашего региона транши получат еще 46 субъектов, в том числе столичный регион и соседняя Ростовская область.

Суммы выделяются из расчета затрат суточного содержания переселенцев: до 913 рублей на человека за размещение и до 415 рублей– на питание.