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Происшествия10 июня 2022 11:34

В районе Воронежской области столкнулись два мотоцикла, за рулем которых были подростки

В больницу попали 15-летний и 16-летний парни
Мария Щербакова
ДТП произошло в Богучарском районе

ДТП произошло в Богучарском районе

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Богучарском районе столкнулись два мотоцикла, за рулем которых были подростки. ДТП произошло у дома №89 на улице Луговая в селе Дьяченково в 15.55 четверга, 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла «Motoland» ехал со стороны улицы Озерная в направлении переулка Сельскохозяйственный. Он не убедился в безопасности маневра при повороте и столкнулся с мотоциклом «Racer», за рулем которого был 15-летний местный житель.

Оба подростка с травмами попали в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.