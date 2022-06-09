Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2022 14:58

В Воронежской области тренер спортшколы пытался за взятку скрыть свою судимость

Он предложил 40 тысяч рублей сотруднику ФСБ, попросив, чтобы его прежние криминальные похождения остались в тайне
Юрий КОЗЛОВ
Пытаясь скрыть старое уголовное дело, тренер "заработал" себе новое.

Пытаясь скрыть старое уголовное дело, тренер "заработал" себе новое.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Верхнехавском районе 56-летний тренер местной спортшколы обратился к сотруднику ФСБ с просьбой прикрыть его прежние криминальные похождения. Дело в том, что у мужчины была судимость по статье, карающей за умышленное причинение легкого вреда здоровью. А по закону в таком случае работать в учреждении дополнительного образования нельзя.

Просьбу о помощи тренер подкрепил попыткой дать работнику ФСБ 40 тысяч рублей. Однако сотрудник силового ведомства от взятки решительно отказался. Тренер настаивал. И 2 июня был задержан с поличным при попытке передачи денег.

Теперь мужчина мало того, что лишился работы после того, как его тайная судимость стала явной, так еще и «заработал» новое уголовное дело. Экс-тренер будет отвечать в суде за покушение на дачу взятки в значительном размере.