В Воронежской области тренер спортшколы пытался за взятку скрыть свою судимость

Пытаясь скрыть старое уголовное дело, тренер "заработал" себе новое. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Верхнехавском районе 56-летний тренер местной спортшколы обратился к сотруднику ФСБ с просьбой прикрыть его прежние криминальные похождения. Дело в том, что у мужчины была судимость по статье, карающей за умышленное причинение легкого вреда здоровью. А по закону в таком случае работать в учреждении дополнительного образования нельзя.

Просьбу о помощи тренер подкрепил попыткой дать работнику ФСБ 40 тысяч рублей. Однако сотрудник силового ведомства от взятки решительно отказался. Тренер настаивал. И 2 июня был задержан с поличным при попытке передачи денег.

Теперь мужчина мало того, что лишился работы после того, как его тайная судимость стала явной, так еще и «заработал» новое уголовное дело. Экс-тренер будет отвечать в суде за покушение на дачу взятки в значительном размере.