В Воронеже на крышу Дома архитектора забрался агрессивный полуголый мужчина

На Карлсона, который живет на крыше, этот мужчина явно не похож. Фото: кадр с видео телеграм-канала "Воронеж № 1". Фото: другой источник.

В четверг, 9 июня, около семи утра ранние прохожие были шокированы открывшейся им на крыше Дома Архитектора на улице Плехановской картине. Там бегал мужчина, одетый в одни шорты. Видео странного поведения этого субъекта разместили в телеграм-канале «Воронеж № 1».

В ролике видно, что необычного бегуна внизу уже ждет полицейская машина. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. При этом, как заявили стражи порядка, вел он себя агрессивно. Полицейские выясняют причину его неадекватного поведения.

Обычно подобные выходки случаются весной. Но на этот раз приход тепла запоздал, а с ним, возможно, и агрессивность подобных людей.