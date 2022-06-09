В Воронеже Арбитражный суд завершил банкротство депутата гордумы Дмитрия Крутских

Дмитрий Крутских. Фото: с сайта voronezh.er.ru

В Арбитражном суде Воронежской области объявили о завершении банкротства депутата городской Думы Дмитрия Крутских. Инициатором этой процедуры стал сам слуга народа, руководящий также одной из крупнейших транспортных компаний Воронежа «Автолайн».

Дело в том, что Крутских задолжал ПАО «Промсвязьбанк» более 512 миллионов рублей. Такую огромную сумму он посчитал для себя невозможным выплатить. Потому и инициировал банкротство.

Сам Дмитрий Крутских утверждает, что такие огромные долги образовались у него из-за то, что он выступил в качестве поручителя по кредитам крупного предпринимателя, который неожиданно умер.

В итоге суд обязал депутата выплатить всего лишь 442,8 тысячи рублей в качестве финансовых санкций. Что составляет всего 0,1 процента от суммы требований ПАО «Промсвязьбанк».

Ранее Крутских заявлял, что его личное банкротство никак не скажется на работе «Автолайн». Похоже, что так оно и случилось.