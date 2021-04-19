В Воронеже банкротящемуся «маршруточному королю» предъявили претензии на 512 миллионов рублей

Дмитрий Крутских. Фото: с сайта voronezh.er.ru

Председателю совета директоров воронежской группы компаний «Автолайн» Дмитрия Крутских, который инициировал процедуру самобанкротства, предъявил претензии по долгу на 512,8 миллионов рублей ПАО «Промсвязьбанк». Из этой астрономической по меркам рядового воронежца суммы собственно долг составляет 250 млн (такую сумму называет сам господин Крутских), остальное – проценты и госпошлина. Арбитражный суд Воронежской области ждет от банкротящегося бизнесмена до 21 апреля письменный отзыв по поводу этой претензии.

- По поводу моего банкротства распускают много небылиц и слухов. А правда в том, что я выступал поручителем моего знакомого по кредиту. Он не сумел расплатиться, так как умер. Еще раз заявляю, что на ГК «Автолайн» как предприятии, выполняющем важные социальные функции, мое личное банкротство сказаться никак не должно, - прокомментировал Дмитрий Крутских.

Напомним, ГК «Автолайн» обслуживает городские маршруты №№ 3В, 5А, 37А, 47, 49Б, 88А, 90, 104, 105 и 125.