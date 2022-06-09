В Воронеже назвали ТОП-5 самых денежных вакансий начала июня

Работа по развитию интернет-магазинов сейчас ценится дорого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что июнь только начался, аналитики портала SuperJob уже составили ТОП-5 самых денежных вакансий восьми дней первого месяца лета.

Самым выгодным выглядит предложение работы менеджера по развитию региональных интернет-магазинов в группу компаний «Самсон». Там предлагают зарплату от 90 до 150 тысяч рублей в месяц, корпоративное обучение и скидку на продукцию. Требования к кандидату: опыт работы, знание техники продаж и умение вести переговоры. Менеджеру нужно будет развивать клиентскую базу, заниматься администрированием продаж, контролировать работу других специалистов, вести отчетность.

Второе место – у вакансии специалиста по наладке и испытаниям. Работодатели предлагают зарплату от 75 тысяч рублей в месяц. Требования: высшее техническое образование, опыт работы от года, знание технических характеристик, режимов работы оборудования и правил его эксплуатации. На этой работе придется ездить в Нововоронеж на пятидневку. Также специалиста ждут частые командировки.

Третьей стала вакансия водителю-экспедитора с правами категории С и Е с предложением зарплаты от 70 тысяч рублей в месяц. Требования: опыт работы, карта водителя. Обязанности - сбор молока-сырья на фермах и доставка на завод для переработки. Также нужно будет заниматься сопроводительной документацией. Компания предоставит корпоративный автомобиль, обучение, спецодежду и ежегодное прохождение медицинского осмотра за счет работодателя. Детям сотрудника обещают дарить подарки на Новый год и давать путевки в летний лагерь.

На четвертом месте предложение работы главным бухгалтером – от 65 тысяч рублей в месяц. Требования к кандидату – опыт работы с несколькими организациями с разными системами налогообложения (ОСНО, УСН 6%, УСН 15%).

Замыкает пятерку лучших вакансия менеджера по продажам (от 55 тысяч рублей в месяц). Специалиста ищет компания СДЭК. Требование – опыт в продажах. Менеджеру предстоит заниматься поиском новых клиентов и сопровождением уже имеющихся. Офис компании находится в центре города.