В воронежском ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных в мае

Мальчиков сейчас чаще всего называют Михаилами, а девочек - Софиями. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронежской области в мае родители новорожденных довольно часто называли их редкими именами. Так, мальчики получили имена Мухаммед, Иосиф, Светозар, Измир и Усман. Редкими, как ни странно, считаются сейчас Георгий, Артемий, Борис и Петр. Кстати, в ЗАГСе ранее обещали дарить подарки тем родителям, которые назовут мальчика именем первого императора России, 350-летний юбилей которого отмечают в 2022 году. Возможно, это повлияло на то, что в мае на свет появились три Петра.

Что касается девочек, то самыми необычными выглядят имена Евангелина и Марианна. Манэ, учитывая число воронежских диаспор, уже сильно экзотическим не кажется. Еще стали редкими вроде бы обычные имена Светлана, Татьяна, Эмма и Тамара.

Второй раз в 2022 году утратило лидерство совсем недавно очень популярное имя Артем. В апреле пальму первенства перехватили Иваны. А в мае родители отдали предпочтение имени Михаил, его получили 42 младенца. На втором месте Александр (38) и только на третьем Артем (36).

У девочек тройка лидеров выглядит так – София (так назвали 47 малышек), Мария (39) и Полина (30). Вслед за ними идут имена Милана, Дарья, Виктория, Анна, Анастасия, Ева, Вероника, Варвара и Алиса.

Всего в мае родились 1 333 ребенка, 13 из них — двойни. Мальчиков было больше - 719 мальчиков, девочек соответственно 614.