В Воронеже поймали серийного мошенника-мебельщика

Стражи порядка убедительно просят воронежцев, пострадавших от действий данного гражданина, обратиться в полицию по телефонам: 266-03-02, 8-999-435-32-09, 02 или 112. Фото из телеграм-канала "Полиция Воронежской области".

Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу задержали подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных под предлогом оказания услуг по изготовлению мебели. Им оказался 35-летний житель областного центра.

Потерпевшие собирались заказать мебельные гарнитуры и заключали устную сделку со специалистом. Далее они передавали мастеру денежные средства в качестве предоплаты и ожидали доставки и установки мебели. Но в течение длительного времени мужчина под различными предлогами переносил дату поставки и избегал общения со своими заказчиками.

В настоящее время известно о десяти фактах мошеннических действий. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более полумиллиона рублей.

Стражи порядка убедительно просят воронежцев, пострадавших от действий данного гражданина, обратиться в полицию по телефонам: 266-03-02, 8-999-435-32-09, 02 или 112.