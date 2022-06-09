За распространение наркотиков воронежца осудили на девять лет

Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Рамонский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего жителя Новоусманского района по части 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В ходе следствия сотрудники СУ УМВД России по Воронежу установили, что обвиняемый вступил в интернете в закрытую группу, где неустановленные соучастники предложили ему за денежное вознаграждение распространять наркотики. Подсудимый забирал в тайниках крупные партии запрещенных веществ. Затем раскладывал «закладки» на территории нашего региона. Оплату за работу он получал в криптовалюте, которую затем переводил в рубли.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали его в одном из лесов в Рамонском районе. В ходе личного досмотра у него было изъято 30 свертков, в которых находилось 69,4 грамма мефедрона. Решением суда мужчина признан виновным, и ближайшие девять лет проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.