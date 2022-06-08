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Общество8 июня 2022 15:41

Прокуратура потребовала ликвидировать семь свалок в районе Воронежской области

Главы поселений не спешат расчистить территории
Мария Щербакова
Ведомство требует привлечь виновных к ответственности

Ведомство требует привлечь виновных к ответственности

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура потребовала от глав сельских поселений и Таловского городского поселения ликвидировать несанкционированные свалки. До вмешательства ведомства местные чиновники никаких действий не принимали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 7 июня.

Свалки обнаружили на территориях Абрамовского, Синявского, Нижнекаменсого, Александровского, Тишанского, Шанинского сельских поселений и в Таловой.

Возбудили два административных дела по статье (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Прокуроры требуют привлечь виновных должностных лиц к ответственности.