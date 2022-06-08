Воронежская бегунья победила на Мемориале братьев Знаменских

Светлана Аплачкина в который уже раз подтверждает свой класс. Фото: cspsk-vrn.ru

Во вторник, 7 июня, в Москве на Северном ядре спорткомплекса «Лужники» стартовал 63-й всероссийский турнир по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». В этом году он входит в серию турниров «Королева российского спорта». Соревнования традиционно собрали лучших спортсменов страны, которые определят сильнейших в 20 видах программы. Первые медали уже разыграны. Две из них завоевали воронежские спортсменки.

- В беге на 1500 метров — одной из коронных дистанций братьев Георгия и Серафима Знаменских — победу одержала многократная чемпионка Светлана Аплачкина. Борьба за медали развернулась на финишной прямой, где наша спортсменка финальным рывком вырвала победу. Ее результат 4:13,15 секунды. Ставшая второй Екатерина Ивонина, выступающая за Московскую область и Пермский край, уступила нашей спортсменке 0,45 секунды, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Бронзу в барьерном беге на 400 метров завоевала темнокожая воронежская спортсменка Эмилия Тангара. Она стала третьей, пробежав дистанцию с личным рекордом — 57,89 секунды. Вперед она пропустила Марию Тарабанскую из Московской области — она заняла первое место, и Кристину Вершинину из Иркутской области. Четвертой на дистанции стала действующая чемпионка страны в этом виде программы, еще одна воронежская легкоатлетка Ирина Баулина.

Эмилия Тангара (крайняя справа) и Ирина Баулина (в центре) в барьерном беге на 400 метров заняли третье и четвертое места. Фото: cspsk-vrn.ru

Также четвертой, но на 100-метровке, стала Алина Бозюкова. А в прыжках в длину шестой результат показал Юрий Ожгибесов — 7 метров 24 сантиметра.