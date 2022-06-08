Бизнесмен Анатолий Шмыгалев намерен отказаться от кресла в Воронежской облдуме

Глава строительной компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалев намерен досрочно сложить с себя полномочия депутата Воронежской областной думы. Во вторник, 7 июня, он подал соответствующее заявление. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе облдумы.

Заявление рассмотрят в течение 30 дней. Постановление «о прекращении полномочий депутата» планируют принять на очередном заседании думы. Пока дата не назначена.

Шмыгалев намерен уделить больше внимания бизнесу. В думе он представлял партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Он – заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию. Шмылагев был депутатом три срока подряд. На выборах 2020 года он прошел на четвертый.

Пока имя приемника Шмыгалева не сообщается. Кандидатуру должно утвердить руководство партии. При этом вторым в списке партии на выборах 2020 года был Евгений Орюпин – заместитель гендиректора «Инстеп». Не исключено, что депутатское кресло достанется ему.

- Я в областной думе уже четвертый созыв. Мы надеялись, что Евгений Орюпин пройдет в облдуму на выборах 2020 года. Этого не произошло. Поэтому у нас была идея, что я выйду из состава думы. Таким образом у Орюпина появится возможность набраться опыта, получить знания и избраться в следующем созыве. Я надеюсь, что Евгений Викторович станет депутатом облдумы в ближайшее время, - рассказал «КП Воронеж» Анатолий Шмыгалев.