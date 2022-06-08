Будут судить наркокурьера, который вез через Воронежскую область 2 кг мефедрона

Прокуратура направляет в суд обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего жителя Белгородской области, который вез через Воронежскую область особо крупную партию наркотиков.

Мужчину за рулем автомобиля задержали в феврале 2022 года на 216-м километре автомобильной дороги Курск-Воронеж сотрудники УФСБ России по Воронежской области.

- В ходе досмотра транспортного средства обнаружили наркотическое средство мефедрон массой почти 2 кг, которое мужчина перевозил с территории Курской области и планировал сбыть в Тамбовской. Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский райсуд. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.