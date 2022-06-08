В Воронеже эвакуировали главный корпус медицинского университета

пресс-службы ВГМУ Фото: Предоставлено

Главный корпус Воронежского государственного медицинского университета эвакуировали в среду, 8 июня. Поводом стал анонимный звонок в приемную ректора. Неизвестный сообщил о минировании здания в 12.20. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Студентов и сотрудников медуниверситета срочно эвакуировали. На место вызвали спецслужбы. Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции обследовали здание. Опасных предметов там не обнаружили. Сотрудники вуза уже вернулись к работе, а студенты к занятиям.

Напомним, с конца февраля в Воронежской области поступили десятки сообщений о минировании. Эвакуировали школы, вузы, торговые центры, предприятия, автовокзал. Во всех случаях сообщения были ложными.