Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2022 11:39

В Воронеже эвакуировали главный корпус медицинского университета

В приемную ректора поступил анонимный звонок о минировании
Мария Щербакова
пресс-службы ВГМУ

пресс-службы ВГМУ

Фото: Предоставлено

Главный корпус Воронежского государственного медицинского университета эвакуировали в среду, 8 июня. Поводом стал анонимный звонок в приемную ректора. Неизвестный сообщил о минировании здания в 12.20. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Студентов и сотрудников медуниверситета срочно эвакуировали. На место вызвали спецслужбы. Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции обследовали здание. Опасных предметов там не обнаружили. Сотрудники вуза уже вернулись к работе, а студенты к занятиям.

Напомним, с конца февраля в Воронежской области поступили десятки сообщений о минировании. Эвакуировали школы, вузы, торговые центры, предприятия, автовокзал. Во всех случаях сообщения были ложными.