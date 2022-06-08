День рождения Петра I в Воронеже отметят флешмобами и мультиком под открытым небом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 июня, в день рождения Петра I, в Воронеже пройдет несколько праздничных мероприятий.

В 10 утра в Петровском сквере стартует торжественный церемониал в честь 350-летия императора-реформатора. К памятнику Петру I возложат цветы, выступят военно-патриотические организации и наградят победителей конкурса «Петровский маршрут».

В 17.00 на Советской площади воронежцев приглашают присоединиться к флешмобу «Славное имя Петра». Будут читать отрывки из романа Алексея Толстого «Петр Первый», пройдут мастер-класс гусиным пером «Письмена Петровской эпохи» и экспресс-опрос «Петр I глазами молодежи».6+

Также в 17.00 в Зеленом театре начнется показ мультфильма «Приключения на Адмиралтейской площади» студии «Визарт». В короткометражке Ворона отправит кота Василия и его друга щенка Бульку в эпоху, когда на реке Воронеж император Петр I только начинал строить первый регулярный военно-морской флот России. После покажут мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»,ставший лауреатом Национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Полный метр». 6+

Еще один флешмоб стартует в 21.00 на Адмиралтейской площади рядом с кораблем-музеем «Гото Предестинация». Будут читать стихи о Петре I, Указ о строительстве флота и танцевать старинные танцы петровской эпохи. 12+