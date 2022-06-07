В Воронеже изменили график работы парка «Орленок»

Гулять в парке "Орленок" с 11 июня можно будет с 7.00 до 23.00. Фото с телеграмм-канала парка "Орленок". Фото: другой источник.

В парке «Орленок», начиная с ближайших праздничных дней, меняют график работы. Двери этого места отдыха воронежцев с 11 июня будут открыты с 7.00 до 23.00. Об этом сообщили в телеграмм-канале парка.

Режим работы поменяли по просьбам воронежцев, которые хотят подольше гулять летом в обновленном парке. После 19 часов, например, дополнительную романтику создаст теплый свет восстановленного фонтана. Так что погулять хочется до самого позднего вечера.

Напомним, торжественная церемония открытия «Орленка» после реконструкции прошла 20 мая. Ее посетили мэр Воронежа Вадим Кстенин и губернатор Воронежской области Александр Гусев.