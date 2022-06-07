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Общество7 июня 2022 15:35

В Воронеже синоптики предупредили об усилении загрязнения воздуха

Опасные атмосферные явления продлятся с вечера 7 июня до утра 8 июня
Юрий КОЗЛОВ
Руководителей предприятий предупредили о неоходимости снижения выбросов.

Руководителей предприятий предупредили о неоходимости снижения выбросов.

Фото: Сергей ГАПОН

Воронежские синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, грозящим повышенным загрязнением воздуха с 18.00 вторника, 7 июня, до 9.00 среды, 8 июня. Однако ничего страшного на самом деле не случилось.

- Так часто бывает при антициклоне. Дело в том, что в верхних слоях воздуха скопились выбросы и вредные примеси, которые, так сказать, выдуло вверх, когда над нашей областью господствовал циклон. В то же время сейчас из-за нагрева солнца там теплее, чем внизу. И вся эта грязь отправилась обратно. То есть, в нижние слои атмосферы, - объяснил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

В то же время особых поводов для беспокойства нет. Надевать противогазы точно не надо.

- По закону мы обязаны предупредить крупные предприятия о необходимости снижения в таких условиях выбросов в атмосферу. Однако такого уровня дыма, как это было в советское время, сейчас нет. Связано это и с сокращением производства, и с более высоким качеством очистных сооружений. Поэтому рядовые воронежцы особо не почувствуют никаких изменений в погоде, - добавил Александр Сушков.