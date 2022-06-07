Пожарные предупредили об учениях в центре Воронежа

Скопление пожарных машин не всегда означает, что где-то что-то загорелось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 8 июня, с 10 до 12 часов, около здания автопаркинга (ул. Революции 1905 года, 31е/2), пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Как всегда бывает на подобных учениях, в них задействовано много техники. Так что прохожим в центре Воронежа, которые утром 8 июня увидят в районе улицы Революции 1905 года пожарные машины, не стоит беспокоиться: ничего там гореть не будет. Сотрудники МЧС будут отрабатывать навыки, как быстрее справиться с реальным пожаром.