Жительница Воронежа лишилась 210 тысяч, поверив рассказу о попавшей в ДТП внучке

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Аферисты выудили у 74-летней жительницы Воронежа все ее сбережения, рассказав убедительную историю о попавшей в ДТП внучке. На телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции. Он рассказал, что родственница попала в аварию, где пострадал человек. После этого мужчина передал трубку «внучке», которая пояснила, что сбила женщину и пострадавшей необходимо передать на лечение деньги.

Пенсионерка сообщила, что все ее сбережения 210 тысяч. Тогда трубку снова взял «полицейский», он сказал положить деньги в пакет с постельным бельем и полотенцем и передать с курьером. Потерпевшая сообщила свой адрес, по которому скоро пришел сообщник злоумышленников. Ему пенсионерка передала деньги.

Позже женщина вышла на улицу, где встретила свою дочь и рассказала ей эту историю. Однако родственница сообщила, что с внучкой все в порядке и она находится дома. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».