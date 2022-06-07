В Воронеже серийным ворам, орудовавшим в маршрутках, помогали школьницы

В мае 2022 года в отделы полиции Воронежа несколько граждан подали заявления о том, что их обокрали в маршрутках. Воры обчищали сумки и карманы. Брали деньги, банковские карты и мобильники. Короче, не гнушались ничем. Общий ущерб, нанесенный пассажирам маршруток, составил более 200 тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили личности преступников. Ими оказались жители Волгограда в возрасте от 14 до 21 года. Воров задержали в Новой Усмани. Оказалось, что в маршрутках орудовали не только совершеннолетние юноши 20 и 21 года, но и школьницы 14 и 15 лет. Они признались, что сворованные вещи продавали через скупщиков краденого.

Полицейские подозревают эту преступную группу в пяти карманных кражах и одном грабеже. 37-летний воронежец заметил, как к нему залезают в карман, но поймать воров не успел.

- Возбуждены уголовные дела. Юношей 20 и 21 года арестовали, а их подельниц 14 и 15 лет отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.