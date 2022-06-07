Воронежцы встревожились из-за вырубки деревьев у Ботанического сада

Фото департамента природных ресурсов и экологии

Воронежцы забили тревогу по поводу массовой вырубки деревьев в районе памятника природы областного значения – «Ботанический сад ВГУ им. Козо-Полянского». Фото огромной просеки с поваленными стволами опубликовали в соцсетях.

В пресс-службе мэрии на эти сообщения напомнили, что идет подготовка к строительству новой дороги, которое неоднократно анонсировали чиновники. Тем не менее, сотрудники департамента экологии совместно с Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой провели выездную проверку по факту публикации информации о вырубке деревьев на особо охраняемой территории. Никаких нарушений чиновники не выявили.

- В ходе обследования установлено, что на прилегающей к ООПТ территории производятся работы по прокладке автомобильной дороги, с проведением земляных работ и вырубкой зеленых насаждений, - отметили экологи. - В процессе определения координат установлено, что данные работы не затрагивают территорию Ботанического сада.