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Общество6 июня 2022 15:06

Число поездов из Воронежа в Крым увеличили из-за повышенного спроса

Ранее жители региона ощутили нехватку билетов
Евгения ФРОЛОВА

Билетов на поезда, следующим через столицу Черноземья в Крым стало значительно больше. Из-за повышенного спроса в этом направлении увеличили количество составов. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

К примеру, дополнительные составы назначены на маршрут поезда №373/374 Смоленск – Симферополь. Стоимость билетов осталась прежняя.

Также через день с 26 июня начнут курсировать составы с направлением Симферополь – Смоленск.

А с 13 июня поезда по маршруту Москва – Феодосия запустят каждый день (один раз в три дня двухэтажный состав, в остальные дни – одноэтажный).