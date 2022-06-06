Воронежские Левобережные очистные сооружения могут отдать в концессию до конца года

Фото мэрии Воронежа

Власти Воронежа планируют заключить концессионное соглашение с «РВК-Воронеж» на реконструкцию Левобережных очистных сооружений к концу 2022 года. Об этом сообщили в городской администрации в ходе еженедельной планерки 6 июня.

Как рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин, на данный момент специалисты ведут согласование с надзорными ведомствами, а также завершают работу над инвестпрограммой.

— Летом муниципалитет получит частную концессионную инициативу, которая после выполнения в закрепленные законом сроки ряда процедур может лечь в основу соглашения, — подчеркнул Сергей Петрин.

Напомним, еще в марте «ЛОСы» удалось вернуть в городскую собственность. В рамках концессии их передадут под управление «РВК-Воронеж». Соглашение позволит вложить туда инвестиции - около 5 миллиардов рублей в течение 10 лет.